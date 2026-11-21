Małe początki, wielkie historie. Światowy Dzień Wcześniaka w lubelskich ośrodkach

Fioletowe iluminacje, spotkania rodzin, wspomnienia pierwszych dni życia i historie małych bohaterów, którzy dziś z uśmiechem odkrywają świat. Wokół 17 listopada – Światowego Dnia Wcześniaka – w lubelskich i regionalnych ośrodkach odbyły się wydarzenia poświęcone dzieciom urodzonym przedwcześnie oraz ich rodzinom.

17 listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. To wieloletnia tradycja, podczas której personel medyczny opiekujący się przedwcześnie urodzonymi dziećmi ponownie spotyka się z ich rodzinami.

Do szpitala wracają rodzice wraz ze swoimi pociechami – dziećmi, które niegdyś wymagały szczególnej troski i intensywnej opieki, a dziś są radosne, zdrowe i wspaniale się rozwijają. Każde takie spotkanie to okazja do wspominania pierwszych dni pełnych niepewności, nadziei i wzruszeń, a także małych i wielkich zwycięstw, które towarzyszyły dzieciom i ich bliskim.

Dla personelu medycznego to również wyjątkowy moment – możliwość zobaczenia, jak potoczyły się historie najmłodszych pacjentów, którym towarzyszyli na początku ich życia.

W obchody włączył się również Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Spotkanie zgromadziło dzieci urodzone przedwcześnie w tej placówce oraz ich rodziny. Była to okazja do ponownego spotkania z personelem pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, który towarzyszył im w pierwszych, często wymagających chwilach życia.

Nie zabrakło atrakcji i upominków dla byłych pacjentów. Organizatorzy podziękowali rodzinom za obecność, a także sponsorom i przyjaciołom szpitala, dzięki którym wydarzenie miało wyjątkowy charakter.

14 listopada obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbyły się również w Świdniku. SP ZOZ w Świdniku wspólnie z grupą „Narodziny Wysokich Lotów” zaprosił wcześniaki i ich rodziny na spotkanie pod hasłem „Małe kroki, wielkie historie”.

Uczestnicy wspólnie świętowali, dzielili się wspomnieniami i cieszyli z ponownych spotkań. Nie zabrakło uśmiechów, rozmów, wzruszeń i atrakcji dla najmłodszych. Była to także okazja do spotkania z personelem oddziału neonatologicznego i zobaczenia, jak rozwijają się dzieci, które niegdyś wymagały szczególnej opieki. Na uczestników czekały m.in. dyplomy, upominki, pamiątkowe zdjęcia i wspólny tort. Obchody objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Świdnik Marcin Dmowski.

Światowy Dzień Wcześniaka zaznaczył swoją obecność także w przestrzeni miasta. Fioletowym światłem podświetlono wejście główne Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Ten symboliczny gest zwraca uwagę na potrzeby dzieci urodzonych przedwcześnie i ich bliskich, a także przypomina o codziennej pracy zespołów medycznych.

Święto jest również okazją do zwrócenia uwagi na zdrowotne konsekwencje przedwczesnego porodu, które mogą być odczuwalne także w dorosłości. Jak zwraca uwagę dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik Oddziału Neonatologii USK Nr 1 w Lublinie, wcześniactwo wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu krążenia i metabolicznego, m.in. nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawałów serca, udarów i cukrzycy. Wśród możliwych następstw wymienia się również problemy oddechowe i neurologiczne.

Według danych przywołanych przez specjalistkę około 7 proc. dzieci w Polsce rodzi się przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. W USK Nr 1 na ponad tysiąc dzieci rodzących się rocznie około stu to wcześniaki, a 50–60 z nich wymaga opieki na intensywnej terapii.

Rozwój neonatologii sprawia, że lekarze mogą ratować coraz mniejsze i bardziej niedojrzałe noworodki. Wymaga to specjalistycznego sprzętu, wiedzy i doświadczenia całego zespołu medycznego, a także długofalowej opieki nad dzieckiem i wsparcia jego rodziny.

Spotkania organizowane w regionie pokazują, że relacja między personelem medycznym a rodzinami nie kończy się wraz z opuszczeniem szpitala. Powroty małych pacjentów, którzy z czasem stają się coraz więksi, zdrowsi i bardziej samodzielni, są dla wszystkich niezwykle ważnym i wzruszającym doświadczeniem.

Każdy wcześniak ma swoją historię. Każda z nich przypomina, że nawet najmniejsze początki mogą prowadzić do wielkich rzeczy.

Źródło: USK Nr 1 w Lublinie, USK Nr 4 w Lublinie, SP ZOZ Świdnik, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy