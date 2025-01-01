Covid-19. Włodawski szpital chroni lekarzy i pacjentów

Szczepienia przeciw Covid-19 mają być wznowione w końcu września. Tymczasem szpital we Włodawie z uwagi na obserwowany wzrost zachorowań właśnie wprowadził ograniczenia odwiedzin. Pojawił się stratus – subwariant omikronu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje o ograniczeniu odwiedzin w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Ginekologicznym. 21 sierpnia taką decyzję podjęła dyrekcja i Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Placówka wyjaśnia, że reaguje na obserwowany wzrost zachorowań na Covid-19 i chodzi o bezpieczeństwo pracowników szpitala oraz hospitalizowane osoby.

Wszyscy odwiedzający muszą bezwzględnie używać maseczek a personel szpitala ma prawo odmówić odwiedzin osobom, u których widoczne są objawy infekcji.

Jak obserwują naukowcy, w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy widać wzrost zachorowań spowodowany stratusem, czyli najnowszym subwariantem wirusa wywołującego Covid-19. W związku z tym spodziewają się, że także w Polsce liczba zakażeń wzrośnie.

Subwariant stratus wywołuje objawy chorobowe występujące i cechujące ogólnie wariant omikron.

– To zajęcie górnych dróg oddechowych, kaszel, katar, czyli przeziębieniowe objawy, które u osób starszych mogą przybrać poważniejszą formę. Dlatego warto wykonać test, czy jest się zakażonym – zaznaczyła w rozmowie z PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.

Od 5 lipca tego roku osoby dorosłe nie mają możliwości zaszczepienia się przeciw Covid-19, szczepionki Spikevax JN.1, działająca na nowy podwariant koronawirusa JN.1 Omikron dla osób, które skończyły 12 lat, straciły ważność.

Jak informuje PolitykaZdrowotna.com resort zdrowia czeka na dostawy szczepionek stosowanych przeciwko nowemu wariantowi wirusa i szczepienia mają być wznowione pod koniec września. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sezonie epidemicznym 2025/2026 powinny być stosowane szczepionki przeciw wariantowi LP.8.1 wirusa.

Za Serwis Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

(oprac. jkg)

Fot. Pixabay/leo2014