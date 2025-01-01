Spojrzeć w oczy modliszce

Pierwszy po wakacjach wernisaż w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” , który odbył się w sobotę 6 września w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w „Klubie u Lekarza”, przeniósł uczestników do świata dzikich zwierząt, do lasów, na łąki, nad rzeki i jeziora.

Wszystko za sprawą Marka Roszkowicza, który od wielu lat fotografuje to co nieuchwytne – dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku – i robi to po mistrzowsku. Te zdjęcia wywołują emocje, wzruszają i… zachwycają.

Mamy prawdziwe szczęście, że Autor – z wykształcenia lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej, absolwent krakowskiej Collegium Medicum UJ, który na stałe mieszka i pracuje w Radomiu, właśnie w LIL zdecydował się zadebiutować i swoją pierwszą wystawę pt. „LEŚNE SPOTKANIA – ARS PATIENTIAE” zaprezentować właśnie w izbowym klubie „U Lekarzy”.

Debiut okazał się na tyle udany, że obecny na wernisażu Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk zdecydował o przygotowaniu przyszłorocznego izbowego kalendarza ze zdjęciami Marka Roszkowicza.

Wystawę przygotowała Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie i jak zapowiedział jej przewodniczący Dariusz Hankiewicz, będzie ją można oglądać do 10 listopada br przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

aa