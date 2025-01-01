Fleck. Ocalony przez naukę

Ukazała się biografia lekarza związanego z Lublinem. W czwartek spotkanie z autorkami niezwykłego życiorysu Ludwika Flecka, mikrobiologa i filozofa nauki, który w getcie lwowskim pracował nad innowacyjną szczepionką na tyfus.

Urodzony we Lwowie w 1896 roku Ludwik Fleck – lekarz, mikrobiolog i filozof nauki. Po wybuchu wojny w getcie lwowskim pracował nad innowacyjną szczepionką na tyfus. Był więźniem Auschwitz i Buchenwaldu. Jego wiedza i naukowa pasja pozwoliły mu ocalić życie własne i wielu innych.

Po wojnie odbudowywał polską naukę i edukację medyczną w Lublinie, gdzie mieszkał od 1945 do 1952 roku pracując na UMCS i Akademii Medycznej oraz w Warszawie. Jego wybitne osiągnięcia nie zostały jednak docenione, padł ofiarą antyżydowskiej nagonki. Ostatnie lata życia spędził w Izraelu. Zmarł w 1961 roku.

Jak oceniają specjaliści, dorobek filozoficzny Flecka wyprzedzał swoją epokę, został odkryty i doceniony na świecie w latach 60. ubiegłego wieku.

9 października o godz. 17 w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN odbędzie się spotkanie z Anną Wacławik i Marią Ciesielską, autorkami książki „Fleck. Ocalony przez naukę”, która powstała na bazie wieloletnich badań w Polsce, Ukrainie, Niemczech i Izraelu.

Ilustracja: materiały wydawcy