Lubelscy lekarze szkolą zagranicznych specjalistów

Delegacja lekarzy z Nikozji na Cyprze przyjechała do szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie, by pod okiem lubelskich specjalistów obserwować operacje z wykorzystaniem systemu robotycznego.

W skład interdyscyplinarnego zespołu, który przyjechał z Nicosia General Hospital, weszli nie tylko chirurdzy ortopedzi, ale również fizycy medyczni oraz specjaliści ds. jakości. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, szkolenie odbyło się w formule surgeon to surgeon, która umożliwia lekarzom bezpośrednią obserwację pracy z systemem robotycznym podczas rzeczywistego zabiegu operacyjnego.

– Obecnie pełnimy funkcję ośrodka szkoleniowego dla systemu robotycznego, z którego korzystamy na co dzień. Jako instruktor i wykładowca mam okazję dzielić się wiedzą nie tylko podczas międzynarodowych konferencji, ale także tu, na bloku operacyjnym. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na osiąganie niespotykanej wcześniej precyzji, co bezpośrednio przekłada się na szybszy powrót pacjenta do sprawności i jego zadowolenie z efektów operacji – podkreśla dr n. med. Tomasz Gieroba, kierownik oddziału Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Lubelski zespół ortopedów WSSPZOZ, od momentu wdrożenia systemu robotycznego, wykonano już ponad 150 operacji, w tym skomplikowane zabiegi rewizyjne.

Poza specjalistami z Cypru w szkoleniach prowadzonych przez zespół doktora Gieroby uczestniczyli już m.in. lekarze z Myślenic, a w najbliższym czasie planowane są wizyty grup z Tarnobrzega oraz Gruzji.

