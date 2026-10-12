Zmiany na stanowiskach dyrektorów szpitali klinicznych

Beata Gawelska ponownie pokieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie, a Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 obejmie dr Kamila Ćwik. Obie dyrektorki odebrały nominacje z rąk Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuski.

Lek. med. Beata Gawelska została powołana na stanowisko dyrektor naczelnej USK Nr 1 na drugą kadencję, rozpoczynającą się 1 października 2026 roku. Z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie jest związana zawodowo od 2012 roku. Wcześniej pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych w ówczesnych SPSK Nr 1 i SPSK Nr 4. Pierwszą kadencję na stanowisku dyrektora naczelnego rozpoczęła w sierpniu 2020 roku.

W okresie jej pierwszej kadencji USK Nr 1 realizował znaczące inwestycje, w tym projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital funkcjonował również jako jeden z wiodących ośrodków w regionie podczas pandemii COVID-19. W tym czasie placówka uzyskała certyfikat akredytacyjny, osiągając 95 proc. zgodności ze standardami, a także została wyróżniona tytułem „Wymagaj jakości”, przyznawanym przez Rzecznika Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dr Kamila Ćwik obejmie kierowanie USK Nr 4. Jest specjalistką w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi, jakości i efektywności ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego. Z sektorem ochrony zdrowia związana jest od 2013 roku. Pracowała m.in. w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, kierowała Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, a w latach 2019–2026 była związana z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie. Od początku 2024 roku kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie, a od kwietnia 2026 roku pełniła również obowiązki dyrektora USK Nr 4.

Jej doświadczenie obejmuje także przygotowywanie planów naprawczych dla podmiotów leczniczych oraz ocenę projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków europejskich. Równolegle prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na jakości usług zdrowotnych, efektywności placówek medycznych i bezpieczeństwie pacjentów.

Nominacje oznaczają kolejne zmiany w kierownictwie dwóch kluczowych szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przed nowymi dyrektorkami stoją zadania związane zarówno z dalszym rozwojem placówek, jak i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania zaplecza klinicznego uczelni.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. Patrycja Pop