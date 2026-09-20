Tysiąc operacji robotycznych w USK Nr 4 w Lublinie

Ponad tysiąc procedur z wykorzystaniem systemów robotycznych wykonano już w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Jubileuszowy, tysięczny zabieg przeprowadzono 27 sierpnia 2026 roku. Była to lobektomia, czyli usunięcie płata płuca zajętego przez guz nowotworowy.

Do tej pory zespoły czterech oddziałów USK Nr 4 wykonały łącznie 1022 procedury z wykorzystaniem dwóch systemów robotycznych. 471 zabiegów przeprowadzono z użyciem robota Versius, a 551 – systemu da Vinci Xi. Chirurgia robotyczna rozwija się w szpitalu od 2022 roku, kiedy wykonano pierwszą operację z wykorzystaniem systemu Versius – radykalną prostatektomię. System da Vinci Xi został natomiast wprowadzony do pełnego zastosowania operacyjnego w 2024 roku.

Zakres procedur wykonywanych z wykorzystaniem robotów systematycznie się poszerza. Obecnie obejmuje zabiegi z zakresu urologii, torakochirurgii, chirurgii ogólnej oraz ginekologii operacyjnej i onkologicznej. Wśród wykonywanych operacji znajdują się m.in. radykalna prostatektomia, operacje raka nerki i pęcherza moczowego, lobektomie, zabiegi w leczeniu nowotworów jelita grubego i pęcherzyka żółciowego, usunięcie nadnercza, operacje przepuklin oraz leczenie raka błony śluzowej macicy.

Rozwój chirurgii robotycznej oznacza dla pacjentów dostęp do małoinwazyjnych technik operacyjnych. Zastosowanie systemów robotycznych pozwala operatorowi na precyzyjne wykonywanie złożonych manewrów w polu operacyjnym. W przypadku odpowiednio zakwalifikowanych pacjentów może to oznaczać mniejszy uraz operacyjny i szybszą rekonwalescencję.

Tysięczna operacja jest również efektem rosnącego doświadczenia zespołów operacyjnych. Wraz ze zwiększaniem liczby wykonywanych procedur poszerza się grono operatorów posiadających kompetencje w zakresie chirurgii robotycznej. Doświadczenie lubelskiego ośrodka wykorzystywane jest także w szkoleniu innych zespołów chirurgicznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

USK Nr 4 należy obecnie do ośrodków aktywnie rozwijających chirurgię robotyczną w Polsce. Szczególne znaczenie ma doświadczenie placówki w torakochirurgii robotowej oraz chirurgii kolorektalnej. W 2025 roku w szpitalu wykonano ponad 50 anatomicznych resekcji płuca z wykorzystaniem systemu da Vinci Xi.

Przekroczenie bariery tysiąca procedur pokazuje, jak szybko w ostatnich latach rozwija się chirurgia robotyczna w lubelskim ośrodku. Kolejne doświadczenia zespołów i rozszerzanie zakresu wykonywanych zabiegów zwiększają możliwości wykorzystania tej technologii w leczeniu pacjentów wymagających precyzyjnych, małoinwazyjnych operacji.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie / Fot. Łukasz Głaczkowski