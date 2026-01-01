Większa poradnia – więcej świadczeń

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na rozbudowę i wyposażenie budynku Poradni Specjalistycznych (zwanego potocznie Polikliniką) USK Nr 4 w Lublinie.

– W szpitalu funkcjonują 32 poradnie specjalistyczne, z czego aż 26 mieści się w trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 2 408 m². Od dawna zauważamy, że te warunki lokalowe są niewystarczające przy rosnącej liczbie pacjentów, którzy chętnie wybierają nasze przyszpitalne poradnie. Potrzeba rozbudowy wynika też ze wciąż poszerzającej się oferty diagnostyczno-terapeutycznej oraz zwiększającej się co roku liczby udzielanych porad specjalistycznych w gabinetach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – mówi z-ca dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji USK Nr 4 w Lublinie mgr inż. Rafał Grzeszczuk.

W ramach inwestycji do 2028 roku powstanie nowy, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1 225 m², z niezależnym wejściem oraz bezpośrednim połączeniem z głównym budynkiem szpitala. Nowa przestrzeń zostanie zaprojektowana z myślą o komforcie pacjentów, ergonomii pracy personelu oraz spełnieniu najwyższych standardów sanitarnych i technologicznych. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny, w tym nowy aparat RTG, który znacząco poprawi jakość i szybkość diagnostyki obrazowej.

Szacowany całkowity koszt realizacji projektu, który ruszy w czerwcu br to ponad 27 mln zł.

aa