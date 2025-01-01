Warsztaty Kultury u lekarzy seniorów

Lekarze seniorzy na comiesięcznym spotkaniu, w czwartek 26 września, mięli okazję zapoznać się z działalnością Warsztatów Kultury – jednej z najbardziej kreatywnych samorządowych instytucji kultury działających od 2009 roku w Lublinie.

„Jesteśmy sercem i umysłem wszelakich otwartych i nieszablonowych wydarzeń kulturalnych w Lublinie” mówią o sobie podkreślając, że propagują praktykę „kultury czynnej”. Czwartkowe spotkanie otworzyła Elżbieta Kuszewska przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Seniorów w LIL.

O działaniach Warsztatów Kultury opowiadali ich pracownicy Małgorzata Stanek i Janusz Waszkiewicz, którzy na spotkanie w LIL przygotowali prezentację, w której przedstawili m.in. cztery największe wydarzenia kulturalne jakie organizują Warsztaty, to: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Re:tradycję – Jarmark Jagielloński. Wszystkie zakorzenione w historii i tradycjach Lublina, wpisują się w miejską przestrzeń oraz aktywizują lokalną społeczność.

