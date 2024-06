Karnawał w… czerwcu

Sobotni wernisaż wystawy fotograficznej, który odbył się 8 czerwca dzięki Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, przeniósł uczestników tego wydarzenia do roztańczonego karnawałową zabawą Las Palmas.

Autor tych zdjęć Mirosław Żydecki z Warszawy (pracuje jako okulista od ponad 40 lat), tak wspomina:

– Robienie zdjęć na ulicy wymaga szczególnej delikatności i taktu, nie każdy może sobie życzyć, żeby być fotografowanym. Czasami obce osoby odnoszą się z nieufnością do człowieka z aparatem fotograficznym. Często warto jest nawiązać kontakt z zupełnie obcą osobą przed zrobieniem zdjęcia i jest to niezwykle ciekawe doświadczenie szczególnie dla osób nieśmiałych, takich jak ja. W czasie karnawału w Las Palmas było jednak zupełnie inaczej, tu każdy chciał być sfotografowany, tu każdy był twoim przyjacielem. To było coś wyjątkowego, każdy na mój widok prosił: „Zrób mi zdjęcie”. To robiłem.

Wystawa jest prezentowana w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4).

aa