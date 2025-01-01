Medycyna taktyczna

Takiego terminu będzie się używało odnośnie nowego przedmiotu, który ma być wprowadzony w ramach zmian standardów kształcenia przyszłych i już aktywnych zawodowo medyków. Chodzi o przygotowanie kadr medycznych do działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Na mocy zarządzenia ministra zdrowia został powołany zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w zakresie medycyny pola walki.

Odbyło się już pierwsze spotkanie tego gremium, które tworzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego i władz uczelni medycznych (m.in. prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, zebrani podkreślili, że kształcenie przeddyplomowe powinno stanowić jeden z kluczowych elementów systemu kształcenia w obszarze medycyny taktycznej (przygotowującego do działania w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak zdarzenia masowe, katastrofy naturalne czy wypadki komunikacyjne), kontynuowanego następnie w różnych formach kształcenia podyplomowego. Zwrócili również uwagę na znaczenie projektów szkoleniowych planowanych z myślą o osobach już aktywnych zawodowo.

Ustalono, że właściwym określeniem dla opisywanego przedmiotu będzie termin „medycyna taktyczna”, a także zaplanowano harmonogram i kierunki dalszych prac zespołu, które mają potrwać do końca maja 2026.

(oprac. jkg)

Fot. FbMZ