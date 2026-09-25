III Lubelska Konferencja Opieki Paliatywnej. Zaproszenie dla lekarzy i pielęgniarek

10 października 2026 r. w Lublinie odbędzie się III Lubelska Konferencja Opieki Paliatywnej.

Konferencja będzie poświęcona najnowszym zagadnieniom i wyzwaniom związanym z opieką paliatywną i hospicyjną. W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące leczenia bólu w opiece paliatywnej, aktualnych wyzwań w opiece nad pacjentami oraz warsztaty tematyczne.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele środowiska medycznego zajmujący się opieką paliatywną, m.in. dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prof. UM, dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Dzierżanowski, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, prof. dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. dr hab. Barbara Nieradko-Iwanicka oraz dr Mariusz Sałamacha.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy i pielęgniarek pracujących w hospicjach i opiece paliatywnej, lekarzy rodzinnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką opieki paliatywnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.

III Lubelska Konferencja Opieki Paliatywnej

10 października 2026 r. | godz. 9.00

Hotel Ibis, al. Solidarności 7, Lublin

Formularz rejestracyjny znajduje się pod programem konferencji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresami: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl, tel. 789 418 436, 786 977 683.

„Medicus” jest patronem medialnym konferencji.