Rekonstrukcja piersi – to też leczenie

– Rekonstrukcja piersi to integralna część leczenia nowotworu piersi – podkreśla prof. Andrzej Kurylcio lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Chorób Piersi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 1 w Lublinie, który razem z zespołem wykonuje takie operacje.

We wtorek 27 października w oddziale lekarze przeprowadzili zabieg rekonstrukcji piersi wykorzystując techniki onkoplastyczne, które umożliwiają odtworzenie naturalnego kształtu i wyglądu piersi. Zabieg rekonstrukcji wykonano z wykorzystaniem tkanek własnych pacjentki, która wcześniej przeszła chemioterapię i mastektomię.

Zespół z Oddziału Chirurgii Chorób Piersi wykonuje też operacje jednoczesne – usunięcia nowotworu i rekonstrukcji piersi. Oddział to jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, gdzie tego typu operację przeprowadza się jednoczasowo. – Pod warunkiem, że pozwala na to ogólny stan chorej – zaznacza prof. Kurylcio. Zazwyczaj operacje mastektomii piersi a następnie jej rekonstrukcji odbywają się oddzielnie.

