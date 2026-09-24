E-doręczenia dla praktyk lekarskich – ważny termin: 1 października 2026 r.

Od 1 października 2026 r. przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r. będą zobowiązani do posiadania aktywnego adresu do e-doręczeń (ADE). Obowiązek ten dotyczy również lekarzy prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, w tym indywidualne praktyki lekarskie.

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność od 1 stycznia 2025 r., obowiązek utworzenia adresu do e-doręczeń powstaje już przy rejestracji działalności. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r., którzy po 30 czerwca 2025 r. dokonują zmiany swojego wpisu, są zobowiązani do podania danych niezbędnych do utworzenia adresu do e-doręczeń już przy dokonywaniu tej zmiany.

Co trzeba zrobić?

Przedsiębiorca objęty obowiązkiem powinien:

utworzyć adres do e-doręczeń,

aktywować skrzynkę do e-doręczeń,

zadbać o jej regularną obsługę.

Adres do e-doręczeń zostaje wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Od tego momentu urzędy korzystające z systemu e-doręczeń mogą kierować korespondencję do przedsiębiorcy właśnie na ten adres.

E-doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem tradycyjnej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. System umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji online oraz zapewnia dowody jej nadania i odbioru.

Jak założyć skrzynkę?

Proces jest bezpłatny i odbywa się online. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o utworzenie adresu do e-doręczeń za pośrednictwem Biznes.gov.pl. Wniosek należy podpisać elektronicznie – profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym.

Po utworzeniu adresu przedsiębiorca otrzyma wiadomość e-mail z informacją o sposobie aktywacji. Następnie należy zalogować się do Konta Przedsiębiorcy, przejść do zakładki „E-doręczenia”, wybrać właściwą skrzynkę i ją aktywować.

Dopiero po aktywacji adres do e-doręczeń zostaje wpisany do BAE i możliwe jest korzystanie ze skrzynki – zarówno odbieranie, jak i wysyłanie korespondencji.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG nie ma potrzeby odrębnego zgłaszania aktywowanego adresu do Bazy Adresów Elektronicznych – po aktywacji zostaje on wpisany do niej automatycznie.

Nie wystarczy założyć – trzeba również sprawdzać

Aktywna skrzynka do e-doręczeń staje się oficjalnym kanałem komunikacji z podmiotami korzystającymi z tego systemu. Dlatego po jej uruchomieniu należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu wpływającej korespondencji.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku decyzji, wezwań czy zawiadomień, z których doręczeniem przepisy wiążą rozpoczęcie biegu określonych terminów. Przeoczenie korespondencji może zatem wywołać istotne skutki prawne, w tym doprowadzić do upływu terinu na podjęcie określonej czynności, np. wniesienie odwołania.

Warto więc nie odkładać założenia i aktywacji skrzynki na ostatnią chwilę – tym bardziej że od 1 października 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.