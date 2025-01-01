Chirurdzy Okuliści wybrali szefa

Prof. Robert Rejdak kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie po raz trzeci został szefem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

W trakcie ogólnopolskiego zjazdu tej organizacji, który odbył się w dniach 6-8 listopada 2025 roku w Warszawie, przeprowadzono wybory przewodniczącego tej organizacji.

Prof. Rejdak to specjalista okulistyki, chirurgii okulistycznej, traumatologii narządu wzroku oraz okulistyki dziecięcej. Jest też dyrektorem medycznym oddziału Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki działającej przy lubelskiej uczelni medycznej.

W planach jakie prof. Rejdak zapowiada w nowej kadencji wymienia m.in. powołanie ośrodka szkoleniowego dla polskich okulistów w Bombaju, gdzie będą się szkolić młodzi adepci chirurgii również w formule hands-on. Także rozszerzanie współpracy z innymi towarzystwami np. Middle East Ophthalmology Meeting Society z Dubaju.

