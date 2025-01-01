Centralny i nowoczesny trakt operacyjny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończył kompleksową modernizację Centralnego Traktu Operacyjnego. Zrealizowana kosztem ponad 41,5 mln zł inwestycja pozwoliła na powstanie 5 nowoczesnych sal operacyjnych. Dzięki temu będzie można leczyć pacjentów na najwyższym poziomie oraz zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa i komfort pracy zespołów medycznych.

Uroczyste otwarcie traktu odbyło się 12 grudnia br.

Inwestycja polegała na stworzeniu bazy sprzętowej do kompleksowego procesu diagnostycznego, operacyjnego oraz terapii małoinwazyjnej chorób neurologicznych i neuroonkologicznych, takich jak zmiany neurologiczne w obrębie centralnego układu nerwowego, guzy kręgosłupa i nerwów obwodowych (np. glejak, oponiak). W ramach projektu zakupiono także specjalistyczny sprzęt medyczny najwyższej klasy m.in. stół i mikroskop operacyjny, operacyjny aparat rentgenowski, nóż ultradźwiękowy, lampy operacyjne neurochirurgiczne.

Na realizację tej inwestycji szpital przy al. Kraśnickiej pozyskał środki finansowe z dwóch źródeł: 29,3 mln zł przekazano w ramach programu rządowego Polski Ład, natomiast 12,2 mln zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego. Z pięciu nowych sal operacyjnych dwie przeznaczone będą dla oddziału neurochirurgii, a trzy zostaną wykorzystane przez oddział kardiologii.

