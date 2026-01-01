Rak piersi rozpoznany w ciągu trzech lat po porodzie może mieć bardziej agresywny przebieg

Nowe badania wskazują, że rak piersi rozpoznany u kobiet w ciągu trzech lat od porodu może charakteryzować się bardziej agresywnym przebiegiem niż nowotwory występujące u kobiet, które nie rodziły. Zdaniem autorów publikacji wyniki te mogą mieć znaczenie dla diagnostyki, oceny rokowania oraz planowania leczenia młodych pacjentek.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z UCLA wykazało, że szczególnie wysokie ryzyko niekorzystnego przebiegu choroby dotyczy nowotworów rozpoznawanych w pierwszych trzech latach po urodzeniu dziecka, a zwłaszcza w pierwszym roku po porodzie. Analizy sugerują, że okres poporodowej przebudowy gruczołu piersiowego może sprzyjać powstawaniu zmian biologicznych zwiększających agresywność nowotworu.

Autorzy podkreślają, że ciąża sama w sobie nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka piersi. Wyniki badań wskazują jednak, że w przypadku rozpoznania nowotworu wkrótce po porodzie jego przebieg może być odmienny od obserwowanego u innych młodych kobiet. Z tego względu historia położnicza powinna być uwzględniana jako jeden z elementów oceny klinicznej pacjentki.

Eksperci zwracają uwagę, że okres po porodzie nie powinien osłabiać czujności onkologicznej. Fizjologiczne zmiany zachodzące w piersiach podczas ciąży i laktacji mogą utrudniać zauważenie niepokojących objawów, dlatego każdy utrzymujący się guzek, zgrubienie lub inna niepokojąca zmiana wymaga odpowiedniej diagnostyki. Wczesne rozpoznanie pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność leczenia raka piersi.

Zdaniem autorów badania wyniki mogą w przyszłości przyczynić się do opracowania bardziej spersonalizowanych modeli oceny ryzyka i postępowania u młodych kobiet z rakiem piersi rozpoznawanym po ciąży. Konieczne są jednak dalsze badania pozwalające lepiej zrozumieć mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za obserwowane różnice.

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