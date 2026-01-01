Lekarki z medalami od prezydenta

Ambitne, odważne i pełne pasji. Tak określano trzynaście kobiet, które wyróżnił prezydent Lublina. W tym gronie są dwie lekarki oraz panie związane z ochroną zdrowia.

Podczas czwartkowej uroczystości nawiązującej do zbliżającego się Dnia Kobiet trzynaście pań zostało uhonorowanych Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Wśród nich znalazła się dr Teresa Dobrzańska-Pielichowska oraz prof. dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz.

Medal i kwiaty dostała też pani Emilia Wagner, zdobywczyni I miejsca w 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na medal” 2025.

Pozostałe tegoroczne laureatki to nauczycielki, wykładowczynie, specjalistka ds. zarządzania i marketingu oraz działaczki społeczne. Uroczystość odbyła się 5 marca w Teatrze Starym.

