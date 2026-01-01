Pieniądze na szpitalne lądowiska

10 szpitali w naszym województwie otrzymało ponad 20 mln zł dofinasowania na budowę lub modernizację lądowisk dla śmigłowców pogotowia ratunkowego. W zeszłym roku załogi LPR wykonały blisko 13 tys. misji.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego i zostały przyznane w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. W trzech przypadkach – przy szpitalach w Puławach, Krasnymstawie i Łukowie – lądowiska zostaną wybudowane.

Siedem kolejnych placówek zmodernizuje istniejące. Jedną z nich jest SPZOZ w Łęcznej. Tu przebudowa lądowiska przewidziana jest na ten rok. Prace obejmą wykonanie nowej nawierzchni, powstanie nowa droga dojazdowa oraz plac manewrowy. Jak informuje placówka, istotnym elementem tego projektu jest budowa tunelu stanowiącego bezpośrednie, osłonięte połączenie lądowiska z obszarem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tunel ten zostanie wyposażony w automatyczne bramy przesuwne, co zapewni płynny i bezpieczny transport pacjentów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Oprócz Łęcznej na liście są szpitale powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Parczewie i Tomaszowie Lubelskim oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Pieniądze na modernizację otrzymały też dwie lubelskie placówki: MSWiA oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy.

W USD planowana jest zmiana ścieżki nalotu a co za tym idzie zmiana oświetlenia oraz dostosowanie infrastruktury do tego, aby lądowisko mogło przyjąć śmigłowce o masie do 5,7 tony.

Jak podaje portal dlapilota.pl Lotnicze Pogotowie Ratunkowe notuje wzrost liczby wezwań, w 2025 roku załogi LPR wykonały 12 tys. 903 misje. Zdecydowana większość wezwań dotyczyła wypadków i nagłych zachorowań. Łącznie załogi lotniczego ratownictwa medycznego udzielały pomocy ponad 10 tys. pacjentom, z czego ponad 8 tys. było transportowanych do szpitali na pokładach śmigłowców. Ponad 1,5 tys. pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego to były dzieci.

(oprac. jkg)

Fot. Materiały prasowe SPZOZ w Łęcznej/Tomasz Rybka