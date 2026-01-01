Drugi w kraju taki angiograf

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakupił nowoczesny cyfrowy angiograf dwupłaszczyznowy.

Trafił do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, miejsca, gdzie precyzja i innowacje medyczne spotykają się z troską o pacjenta. Nowe urządzenie to druga instalacja takiego sprzętu w Polsce i krok milowy w rozwoju radiologii zabiegowej w województwie lubelskim. Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł, z czego sam zakup angiografu blisko 5,2 mln zł.

Angiograf umożliwia monitorowanie przebiegu operacji wewnątrz ciała pacjenta, głównie w zakresie naczyń krwionośnych, ale też np. w układzie moczowym czy drogach żółciowych wątroby. Dzięki tej technologii możliwe jest wykonywanie operacji w znieczuleniu miejscowym przez minimalny dostęp, obejmujący zaledwie kilkumilimetrowe nacięcie skóry.

– Nowy angiograf typu „biplane” to urządzenie składające się de facto z dwóch angiografów, jedno ramię zamontowane na stałe do podłogi służy do większości operacji. Natomiast drugie, ruchome, przymocowane do sufitu, wykorzystywane jest podczas zabiegów wymagających wyjątkowej precyzji, głównie w zakresie naczyń mózgowych. Pozwala to na śledzenie ruchów operatora z dwóch punktów widzenia jednocześnie, co umożliwia bezpieczne poruszanie się po skomplikowanych układach anatomicznych oraz precyzyjną implantację urządzeń, takich jak spirale embolizacyjne czy stenty naczyniowe w tętnicach o średnicy zaledwie 2-3 mm – mówi lek. Maciej Mazgaj, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w WSS.

Angiograf posiada też bogate wyposażenie dodatkowe, m.in. stację hemodynamiczną do monitorowania stanu pacjenta, wysokiej jakości obrazowanie z użyciem dwutlenku węgla zamiast kontrastu jodowego, jeden z największych monitorów w kraju do kontroli przebiegu operacji oraz technologię redukującą dawkę promieniowania jonizującego. Dodatkowo, aparat umożliwia uzyskanie obrazów tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości dla precyzyjnej oceny efektów operacji.

