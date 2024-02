Nie jest dobrze, aby człowiek był sam

Pod takim hasłem obchodzono tegoroczny Dzień Chorego. W lubelskiej archikatedrze wierni modlili się za chorych, ich opiekunów i lekarzy.

W tym roku Kościół katolicki, po raz 32. obchodzi Światowy Dzień Chorego. Dzień ten (11 lutego) ustanowił papież Jan Paweł w rocznicę objawień fatimskich. Ideą było objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

W poniedziałek 12 lutego, w lubelskiej archikatedrze ks. abp Stanisław Budzik odprawił mszę w czasie której został udzielony sakrament namaszczenia chorych.

– Pierwszą formą opieki, jakiej potrzebujemy w chorobie, jest bliskość pełna współczucia i czułości. Dlatego opieka nad chorym oznacza przede wszystkim troskę o jego relacje, wszystkie jego relacje: z Bogiem, z innymi – rodziną, przyjaciółmi, pracownikami służby zdrowia – ze stworzeniem, z samym sobą. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe i wszyscy jesteśmy wezwani do zaangażowania się, aby tak się stało – czytamy w orędziu papieża Franciszka, które zatytułował „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”.

Z kolei 13 lutego 2024 r. o godz. 14.00 w Kaplicy Aniołów Stróżów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie została Msza Święta dla Pacjentów, ich Rodzin i Pracowników pod przewodnictwem ks. Biskupa Adama Baba.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej przygotowało upominki dla wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu. Ks. Biskup Adam Bab odwiedzi pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziale Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej.

Fot. Iwona Burdzanowska