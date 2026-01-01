Robot KangDuo 2000 przybył

Trwają testy najnowszego robota chirurgicznego KangDuo SR2000, który przeprowadzają specjaliści Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. System zaprojektowany do pracy na salach operacyjnych przy zabiegach laparoskopowych, posiada certyfikat CE dla czterech specjalizacji: urologii, ginekologii, chirurgii ogólnej i torakochirurgii. W każdej z nich może być wykorzystany w szpitalu przy ul. Jaczewskiego.

KangDuo SR2000 podobnie jak obecny w USK Nr 4 w Lublinie robot Versius, posiada otwartą konsolę operatorską. Wyposażony jest w cztery zrobotyzowane ramiona narzędziowe w systemie kolumnowym i został zaprojektowany, by wspierać chirurgów w wykonywaniu precyzyjnych, małoinwazyjnych operacji.

To jeden z nowszych robotów tego typu dostępnych na rynku medycznym. W Polsce pojawił się w tym miesiącu. USK Nr 4 w Lublinie jest jedną z pierwszych placówek, w których specjaliści mogą korzystać z zestawu z konsolą operatorską do ćwiczeń.

W ubiegłym tygodniu w USK Nr 4 w Lublinie jego możliwości mogli sprawdzać lekarze wykonujący zabiegi robotyczne z Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego, Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Klinicznego Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej.

