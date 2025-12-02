Komentarz do publikacji

Komentarz do artykułu opublikowanego w dn.02.12.2025 r. na platformie Medonet „Studentki medycyny przyznały się jak nazywają pacjentów i że oszukują na testach”.

Zawód lekarza jest zawodem szczególnym – pacjenci powierzają lekarzom to co najcenniejsze czyli zdrowie i życie. Medycyna to nie tylko nauka o chorobach, ich diagnostyce i leczeniu ale przede wszystkim sztuka rozumienia chorego człowieka, sztuka okazywania mu szacunku i empatii. Profesjonalny lekarz to nie tylko osoba posiadająca aktualną wiedzę medyczną lecz również ktoś kto prezentuje odpowiednią, nieskazitelną postawę etyczną. Kształtowanie godnych zawodu lekarza etycznych zachowań winno być prowadzone od momentu rozpoczęcia studiów. Opisywane w artykule zachowania studentek dotyczące oszukiwania, unikania rzetelnej oceny wiedzy, jak również przytaczane wypowiedzi odnośnie pacjentów, są w mojej ocenie niedopuszczalne, naruszają zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej ale również, co jest bardzo niepokojące, świadczą o niedojrzałej postawie tych osób i braku rozeznania w czym tkwi istota medycyny. Pokazuje to również jak ważne jest nauczanie etyki i kształtowanie odpowiednich postaw przyszłych lekarzy, to buduje bezpieczeństwo pacjenta i zaufanie do zawodu lekarza.

Dr n.med. Monika Bojarska-Łoś

Wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, sekretarz Komisji Etyki Lekarskiej LIL oraz sekretarz Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej.