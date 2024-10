Pierwsza taka embolizacja w Polsce

Nowatorski zabieg embolizacji stawu kolanowego z powodu przewlekłego bólu przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Szpital jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, w którym z sukcesem zastosowano tę metodę. To przełom w leczeniu pacjentów z zapaleniem stawu, którym nie pomagają standardowe metody terapii ortopedycznej.

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest powszechnym schorzeniem i obecnie czwartą główną przyczyną niepełnosprawności na świecie.

Embolizacje to małoinwazyjne zabiegi wykonywane w celu redukcji lub eliminacji patologicznego unaczynienia, w tym przypadku przekrwienia błony maziowej. Polegają na przezskórnym (przez nacięcie o szerokości 2 milimetrów) wejściu do naczynia, następnie wprowadzeniu cewnika (cienkiej rurki) do naczynia zaopatrującego zmianę i jego zamkniecie materiałem embolizacyjnym.

Dzięki współpracy radiologów zabiegowych z ortopedami dr n. med. Pawłem Kuczyńskim i prof. dr hab. n. med. Tomaszem Blicharskim do pierwszego zabiegu zakwalifikowano 39-letnią pacjentkę z przewlekłym bólem kolana spowodowanym przerośniętą błoną maziową. Procedurę z sukcesem przeprowadzili radiolodzy zabiegowi: dr med. Maciej Szmygin w asyście prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. n. med. Krzysztofa Pyry.

aa