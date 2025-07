Z Oxfordu – o terapii genowej w okulistyce

W środę 9. lipca o godz. 12:00 w Auli przy ul. Chmielnej 1 odbędzie się wykład prof. Roberta MacLarena pt. „Gene therapy for retinal diseases”. Wykład jest adresowany do lekarzy okulistów oraz studentów. Prof. Robert MacLaren to wybitny okulista, ekspert w dziedzinie chorób plamki z Uniwersytetu w Oxfordzie.

Wizyta jest kontynuacją współpracy z Kliniką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK 1, którą kieruje prof. Robert Rejdak. Celem spotkania będzie omówienie bieżących projektów i wyznaczenie kierunków współpracy na przyszłość, w tym zaprezentowanie siedziby Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki, które już wkrótce zacznie funkcjonować w wyposażanym właśnie budynku przy ul. Chmielnej. Profesor MacLaren to autorytet w dziedzinie wprowadzania terapii genowych, który prowadzi szerokie badania w tym zakresie, zaś współpraca z lubelskim ośrodkiem ma je umożliwić na szerszą skalę również w USK 1.

We wtorek 8. lipca w Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej przeprowadzone zostaną zabiegi operacyjne przez prof. Roberta Rejdaka z zespołem, prof. MacLaren będzie w nich uczestniczył w charakterze wizytatora.

