Młodość nie chroni przed udarem mózgu

Najmłodszy pacjent leczony z powodu udaru w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie miał trzy i pół roku. Coraz częściej zabieg trombektomii mechanicznej przeprowadza się tu u osób poniżej 40. roku życia, co kiedyś stanowiło rzadkość.

W środę 29 października, w Światowy Dzień Udaru Mózgu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której mówiono o tym narastającym problemie, przedstawiono też nowoczesne metody leczenia udarów.

W tym dniu szpital otrzymał też międzynarodową nagrodę Angels ESO Awards. To wyróżnienie za doskonałą opiekę nad pacjentami z udarami mózgu. Nagroda przyznawana jest przez Inicjatywę Angels i European Stroke Organization na podstawie ewaluacji odbywającej się na poziomie globalnym.

Nagroda przyznana szpitalowi ma najwyższy status – Diamentowy. Oznacza najwyższy poziom diagnostyki i leczenia dla pacjentów z udarem.

– Rośnie liczba młodych osób, u których w wyniku niewłaściwego trybu życia, nadużywania używek, niezdrowej diety, otyłości czy braku aktywności fizycznej zwiększa się ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego. Leczymy także młodych pacjentów, u których udar ma przyczynę mechaniczną. Mowa o pourazowych uszkodzeniach tętnic będących następstwem m.in. niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń siłowych czy wypadków komunikacyjnych – mówił prof. dr hab. Konrad Rejdak, Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Neurologii USK Nr 4 w Lublinie.

Jeszcze kilkanaście lat temu udar mózgu był incydentem medycznym kojarzonym głównie z osobami starszymi. Obecnie w coraz większym stopniu dotyka on osoby młode.

Fot. Łukasz Głaczkowski z USK Nr 4 w Lublinie