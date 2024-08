Olimpijska mistrzyni u medyków

Dziś – w środę 28 sierpnia – w Hali Sportowo-Widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spotkanie ze szczególną osobą. Gościem wydarzenia będzie złota medalistka z Paryża Aleksandra Mirosław.

Polacy na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wywalczyli jeden złoty medal. Zdobyła go Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Zawodniczka KW Kotłownia Lublin startowała z sukcesem 7 sierpnia, kilka dni wcześniej w mediach społecznościowych napisała: do Paryża lecę z uśmiechem na twarzy, spokojem w głowie i wdzięcznością w sercu. A w kolejnym wpisie mogła o sobie powiedzieć: mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy, rekordzistka świata.

W środę, 28 sierpnia, o godzinie 16.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (ul. Witolda Chodźki 15) będzie się można spotkać ze złotą medalistką. Wydarzenie z udziałem Aleksandry Mirosław organizuje Klub Wspinaczkowy Kotłownia i władze miasta. Wstęp wolny.

(oprac. jkg)

Fot. fb/Lublin – Miasto Sportu