Zdrowie kobiety – zaopiekowane

Z myślą o pacjentkach wymagających szczególnej troski, interdyscyplinarnego podejścia oraz opieki opartej na najnowszej wiedzy medycznej, aktualnych rekomendacjach towarzystw naukowych, standardach międzynarodowych i doświadczeniu klinicznym w czwartek 22. stycznia br. oficjalnie otwarto w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 Poradnię Zdrowia Kobiety.

Poradnia świadczy specjalistyczne usługi w zakresie opieki nad pacjentkami w ciąży wysokiego ryzyka, które ze względu na powikłania położnicze lub choroby współistniejące wymagają indywidualnego planu postępowania i ścisłego nadzoru.

– To pierwsza poradnia w województwie oferująca kompleksową opiekę nad pacjentkami ciężarnymi z chorobą nowotworową — zarówno w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu, a także w przypadku ciąży współistniejącej z przebytą chorobą nowotworową. To odpowiedź na realne potrzeby pacjentek, które coraz częściej łączą macierzyństwo z historią chorób przewlekłych i onkologicznych – podkreślała Kierowniczka Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży, dr hab. n.med. Adrianna Kondracka, prof. UM.

Co istotne poradnia będzie również miejscem przygotowania kobiet z chorobami współistniejącymi do planowanej ciąży, czyli tzw. prehabilitacji — etapu kluczowego dla bezpieczeństwa przyszłej matki i dziecka, a wciąż niedostatecznie rozwiniętego w standardowej opiece zdrowotnej.

Będzie tu też zapewniana opieka nad pacjentkami po porodzie, m. in. w przypadku pacjentek z zaburzeniami statyki narządu rodnego oraz innymi powikłaniami okresu poporodowego – poradnia oferuje diagnostykę, leczenie oraz wsparcie w powrocie do pełnej sprawności i jakości życia.

– To ważny krok w rozwoju nowoczesnej, kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży jak i poza nią – podkreślano w czasie otwarcia placówki. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Naczelna USK 1 Beata Gawelska, JM Rektor UM prof. Wojciech Załuska, wieloletnia Kierowniczka Kliniki (do września 2025) prof. Anna Kwaśniewska oraz licznie zgromadzony personel Kliniki.

