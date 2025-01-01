Wigilia lekarzy seniorów

Jak co roku lekarze seniorzy Lubelskiej Izby Lekarskiej spotkali się przy świątecznym stole aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i cieszyć jedyną w roku atmosferą.

Uczestników wigilijnego spotkania 18 grudnia br. w siedzibie LIL powitała Elżbieta Kuszewska, przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Seniorów składając wszystkim serdeczne życzenia, do których dołączył prezes ORL Leszek Buk.

Popołudnie minęło przy wigilijnych potrawach, w świątecznym nastroju, wśród wzajemnych życzeń zdrowia i radości, serdecznych rozmowach i radość z upominków.

