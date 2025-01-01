Bardzo nowoczesna diagnostyka obrazowa

Hrubieszowski szpital uroczyście otworzył Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Placówka podkreśla, że lekarze będą korzystać ze sprzętu najnowszej generacji.

15 grudnia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie została oficjalnie otwarta Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Placówka zapowiada, że pacjenci będą mogli wykonywać tu badania rezonansu magnetycznego od 8 stycznia przyszłego roku.

Jak informuje powiatowy szpital pracownia została wyposażona w nowoczesny aparat MR GE SIGNA Creator 1.5 T najnowszej generacji, umożliwiający przeprowadzanie szerokiego zakresu badań diagnostycznych, w tym badań onkologicznych.

– Jesteśmy w szpitalu, w którym mamy 256 łóżek. Jest to szpital wieloprofilowy, nie mamy aspiracji do tego żeby próbować wchodzić w Krajową Sieć Onkologiczną. Ale takie szpitale, które dysponują bazą diagnostyczną i fachowym personelem medycznym, bardzo profesjonalnym są w stanie dzisiaj, być takimi szpitalami kooperującymi. I myślę, że tak powinno się podchodzić do całej sieci onkologicznej. Mówię to jako onkolog – komentował dr n. med. Krzysztof Patyra, dyrektor ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, który jeszcze w czasie gdy trwał remont pomieszczeń szpitalnych na potrzeby pracowni oceniał, że od roku 2026 szpital będzie mógł aspirować do programów profilaktycznych, tych które są w tej chwili w Polsce.

Badania w Pracowni Rezonansu Magnetycznego będą wykonywane w ramach NFZ.

(oprac. jkg)

Fot. FB/Szpital Powiatowy w Hrubieszowie