Święci Wspomożyciele w Galerii Gardzienice

Wernisaż wyjątkowych ikon, których autorką jest Anna Kuraszko lekarz stomatolog z Lubelskiej Izby lekarskiej, odbędzie się w najbliższą sobotę 13 grudnia br o godz. 16 w Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie.

Wystawa na której zostanie zaprezentowany m.in. cykl ikon 14 Świętych Wspomożycieli będzie czynna do 6 stycznia 2026 roku .

Obszerny wywiad z Anną Kuraszko, w którym opowiada o swojej pasji można przeczytać w grudniowym wydaniu Medicusa (https://czytaj.medicusonline.pl/medicus-12-2025/ikony-anny/)

