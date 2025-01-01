Dziecko pacjent i bohater literacki

„Medycyna i dziecko” to tytuł VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Lekarz jako autor i bohater literacki”, która odbyła się dniach 20-21 listopada 2025 we Wrocławiu.

Gospodarzami tego spotkania była Dolnośląska Izba Lekarska i Uniwersytet Wrocławski.

Lubelską Izbę Lekarską na tej konferencji reprezentowała lek. Grażyna Wasilczyk – członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Literackiego „Lekarze – dzieciom” z prezentacją na temat konkursu i jego nagrodzonych utworów oraz lek. Małgorzata Stokowska-Wojda, członek Lubelskiej Izby Lekarskiej, laureatka VIII edycji togoż konkursu w kategorii proza z prezentacją „Michał Anioł w POZ” z przepisem na przyjmowanie dzieci w POZ z zachowaniem trójstronnego (dziecko-rodzic-lekarz) komfortu. Obie prezentacje uczestnicy konferencji przyjęli entuzjastycznie.

Atmosfera konferencji była niezwykle przyjazna. Uczestniczyli w niej lekarze, pielęgniarki, farmaceuci , historycy sztuki, psychologowie, socjologowie, pedagodzy, filologowie i logopedzi.

Przedstawiono bardzo ciekawe tematy, interdyscyplinarne treści i prace naukowe, które prezentowali pasjonaci zajmujący się nimi nie tylko zawodowo. Obejmowały tematyką od początków pediatrii w Oświeceniu, przez losy dzieci polskich i żydowskich podczas II wojny światowej, historię doktora Hansa Aspergera i jego pracy z dziećmi neuroatypowymi, po sylwetki lekarzy z życiorysami nieoczywistymi, na przykład doktora Alberta Neissera – odkrywcy, naukowca, który kilkanaście razy nominowany do nagrody Nobla, nigdy jej nie otrzymał z uwagi na kontrowersję wokół jego osoby.

Grażyna Wasilczyk

Na zdjęciu: od lewej lek. Grażyna Wasilczyk, prof. Edward Białek (organizator), lek. Małgorzata Stokowska-Wojda.