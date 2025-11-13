Operacja trzustki z systemem da Vinci

Pierwszą robotową operację raka trzustki wykorzystując dwukonsolowy system da Vinci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 przeprowadzili prof. dr hab. med. Karol Rawicz-Pruszyński i dr Sebastian Kobiałka.

U 75-letniej pacjentki wykonano dystalną resekcję trzustki z zaoszczędzeniem śledziony. Zabieg przebiegł bez powikłań, a pacjentka w 6.dobie po operacji – dokładnie 20 listopada w przypadającym w tym dniu Światowym Dniu Raka Trzustki opuściła szpital.

Warto podkreślić, że Oddział Chirurgii Onkologicznej USK 1 ściśle współpracuje z renomowanymi ośrodkami chirurgii trzustki w Europie (Department of Surgery, University Hospital Southampton, Wielka Brytania; Service de Chirurgie Digestive Minimale Invasive Hôpital Antoine Béclère Paris, Francja) i Stanach Zjednoczonych (The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus), co umożliwia bezpieczną i skoordynowaną implementację nowoczesnych technik operacyjnych nawet u najbardziej wymagających chorych.

W Światowy Dzień Raka Trzustki Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego USK 1 zorganizowała prelekcje „GUZ TRZUSTKI – co dalej? Objawy i diagnostyka. Kiedy skierować pacjenta do chirurga i jak rozmawiać o leczeniu?” dla lekarzy rodzinnych i innych specjalności, by przybliżyć specyfikę tej podstępnej choroby.

zdjęcie USK1