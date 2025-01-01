Ministerstwo nagradza

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znaleźli się w gronie tegorocznych laureatów Nagród Ministra Zdrowia, przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku.

Nagrodę za całokształt dorobku odebrał prof. dr hab. Janusz Milanowski – wybitny klinicysta i naukowiec Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od lat związany z rozwojem polskiej pneumonologii Poza tym nagrody przyznano w kategoriach: działalność naukowa, działalność dydaktyczna, działalność wdrożeniowa i działalność organizacyjna. Lubelscy naukowcy zostali nagrodzeni także w kategorii działalność naukowa – to zespół badawczy, którego prace dotyczą innowacyjnych zastosowań biologicznych ekstraktów roślinnych i biofermentów w dermatologii i kosmetologii. Nagrodę otrzymali: prof. dr hab. Magdalena Wójciak i prof. dr hab. Ireneusz Sowa.

W obszarze działalności dydaktycznej doceniono zespół autorów podręcznika akademickiego „Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa”. Publikacja stanowi ważne narzędzie edukacyjne dla studentów medycyny i młodych lekarzy. Laureatami zostali: prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah, dr hab. Kinga Grzech-Leśniak,dr hab. Maciej Radek i dr Marta Tyndorf.

Wyróżnienia przyznano na podstawie wniosków zgłoszonych przez rektorów uczelni medycznych oraz z inicjatywy Ministry Zdrowia. Kandydatury oceniał zespół ekspertów złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia