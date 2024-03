Pokonać ciężką niewydolność krążenia

Innowacyjny eksperyment medyczny wykonano po raz pierwszy w Polsce i przez międzynarodowe grono specjalistów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Celem eksperymentu jest pomocy chorym z niewydolnością krążenia.

Pierwszy i jedyny na świecie system przezcewnikowego zwężania tętnicy płucnej (PAB) do leczenia pacjentów z niewydolnością krążenia opracowała grupa specjalistów z Izraela. Skuteczność wynalazku sprawdzana jest u chorych z ciężką niewydolnością krążenia, dla których inne opcje leczenia, takie jak farmakoterapia lub przeszczep serca okazały się niemożliwe lub nieskuteczne. – Ta procedura może szczególnie poprawić jakość życia tych pacjentów i stać się przełomem w leczeniu tego typu schorzeń- podkreślał dr Elchanan Bruckheimer, wynalazca nowej metody leczenia i współzałożyciel Restore Medical, kardiolog dziecięcy Schneider Children’s Medical Center of Israel. Jeżeli badania, w których uczestniczą pacjenci lubelskiego szpitala, dadzą pozytywny wynik, utorują one drogę do rozszerzenia eksperymentu i wprowadzenia nowego leczenia u chorych z niewydolnością serca. W Polsce pierwsze dwa zabiegi przy użyciu nowej metody odbyły się w Klinicznym Oddziale Kardiologii Inwazyjnej SPSK Nr 4 w Lublinie kierowanym przez dra hab. n. med. Piotra Wacińskiego. Procedurę wykonali specjaliści oddziału, którzy zostali wcześniej odpowiednio przeszkoleni przez izraelskich ekspertów. O przebiegu operacji lekarze opowiedzieli 25 marca na spotkaniu prasowym ze specjalistami przeprowadzającymi eksperymentalny zabieg. Eksperyment jest prowadzony łącznie w siedmiu krajach. SPSK Nr 4 w Lublinie jest liderem projektu w Polsce. Kolejne zabiegi będą wykonywane niebawem w innych ośrodkach m.in. w Państwowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w Krakowie.

