Nagroda Fundacji Ridleya dla prof. Roberta Rejdaka

Prof. Robert Rejdak Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej USK 1 w Lublinie został pierwszym laureatem nagrody Fundacji Ridleya, która została przyznana Polakowi za wybitny wkład w rozwój światowej okulistyki oraz pomoc chorym z najcięższymi urazami narządu wzroku.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Londynie, podczas kongresu Towarzystwo Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (United Kingdom & Ireland Society of Cataract & Refractive Surgeons, UKISCRS – (Towarzystwo Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Zjednoczonego Królestwa i Irlandii). To nagroda przyznana – jak podkreślono w uzasadnieniu – „w uznaniu unikalnych zasług Profesora dla światowej okulistyki i dla dobra ludzkości”.

Podczas spotkania prof. Rejdak wygłosił wykład honorowy, w którym m. in. przedstawił profil działalności USK 1 w Lublinie.

– Czuję się wyjątkowo wyróżniony i cieszę się bo to dowód, że polska okulistyka jest na najwyższym światowym poziomie – mówi prof. Rejdak.

Nagrodę wręczali: prof. David Lockington (prezydent UKISCRS), Nicolas Ridley (syn prof. Harolda Rindleya) oraz pani Agnieszka Fabryczewska (konsul z ambasady polskiej w Londynie – na zdjęciu)

Zdjęcia archiwum prywatne