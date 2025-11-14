Młodzi lekarze z dyplomami

Dyplomy ukończenia studiów odebrało 388 absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uroczystość odbyła się w sobotę 15 listopada 2025 r., w hali sportowej przy ul. Chodźki.

W tej wyjątkowej uroczystości stanowiącej symboliczne zakończenia ważnego etapu życia uczestniczyli też przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej wiceprezes Monika Bojarska-Łoś i wiceprezes Grzegorz Pietras.

– Medycyna to nie tylko nauka o chorobach i wiedza o ich leczeniu. To nauka o cierpliwości , empatii, wytrwałości a także pokory wobec tego co nieuniknione. Medycyna to także sztuka ważenia prawdopodobieństw, to nade wszystko umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia jego obaw i lęków a czasem po prostu sztuka bycia przy nim – mówiła do młodych lekarzy Monika Bojarska-Łoś.

Dla 16 prymsów, którzy ukończyli studia z celującym wynikiem samorząd lekarski ufundował upominki.

Odebraniu dyplomów towarzyszyła wyjątkowa ceremonia połączona ze złożeniem przyrzeczenia zawodowego.

Anna Augustowska