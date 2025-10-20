Szpital i cyberbezpieczeństwo

SPZOZ w Łęcznej pozyskał kolejne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem to blisko 9 mln zł na realizację projektu „Transformacja cyfrowa i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa SPZOZ w Łęcznej”.

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi ma przyspieszyć obsługę i zapewnić sprawny przepływ informacji w placówce. Projekt zakłada kompleksowe działania w kilku kluczowych obszarach: integrację i rozbudowę systemów informatycznych świadczeniodawcy; digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki; działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala; wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych.

– Transformacja cyfrowa w naszym szpitalu będzie wdrażana do połowy przyszłego roku – zapowiada dyrektor SPZOZ Krzysztof Bojarski. – Zapewni większe bezpieczeństwo i zabezpieczy nasze zasoby, usprawni codzienną pracę personelu, a pacjenci otrzymają wygodniejszy dostęp do usług zdrowotnych.

Realizacja projektu wymaga rozbudowy sieci informatycznej, wymiany serwerów, komputerów, a także digitalizacje dokumentacji medycznej oraz udoskonalenie systemu HIS, tak by w ostatecznym efekcie szpital mógł zostać włączony do systemu krajowego.

– Dlatego jednym z najważniejszych elementów tego projektu jest eliminacja papierowej dokumentacji medycznej i przejście na wersję elektroniczną – podkreśla dyrektor Bojarski.

Projekt SPZOZ w Łęcznej uzyskał dofinansowanie z KPO w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia na inwestycje pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

Przypomnijmy, że SPZOZ realizuje też projekt „Wzmocnienie zdolności SPZOZ

w Łęcznej do świadczenia wysokiej jakości usług w zakresie opieki długoterminowej i geriatrycznej”, na który otrzymał prawie 16 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Opr. aa

Fot. Tomasz Rybka/SPZOZ w Łęcznej