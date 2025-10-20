Gaudeamus u medyków

Medycyna nie jest zawodem, to powołanie – usłyszeli młodzi ludzie zaczynający studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Uczelnia obchodząca 75-lecie istnienia zainaugurowała kolejny rok akademicki. 3 października, w auli Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki w Lublinie spotkali się uczestnicy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2025/2026 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W sumie nowy rok akademicki zaczyna na tej uczelni około 7 tysięcy studentów.

Podczas rekrutacji, chęć studiowania na UML zgłosiło ponad 10 000 kandydatów. Najbardziej oblegany był kierunek lekarsko-dentystyczny (14 kandydatów na miejsce) i lekarski (10 kandydatów). Dużym zainteresowaniem cieszyła się psychologia (13 osób) czy fizjoterapia – 11 osób na miejsce,

W tym roku uczelnia otworzyła nowe kierunki: zarządzanie w ochronie zdrowia (studia I stopnia) i ratownictwo medyczne – studia II stopnia, gdzie podczas rekrutacji na jedno miejsce zgłosiło się 5 osób.

– Wchodzicie w świat wymagający ale i piękny. Studia medyczne to droga trudna, pełna długich godzin nauki, wyrzeczeń i walki z własnymi słabościami. Czekają Was nieprzespane noce, egzaminy, praktyki, momenty zwątpienia ale przede wszystkim czeka Was misja – zwrócił się do młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają studia na UML rektor, prof. Wojciech Załuska.

W tym roku to grupa około 2 tysięcy osób, na studiach polsko i anglojęzycznych.

Podczas piątkowej uroczystości, w której brał udział Leszek Buk, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, oprócz immatrykulacji i okolicznościowych wystąpień wręczono Laur Nauki.

Tradycyjnie, statuetka sowy przyznawana jest za uzyskanie największej liczby cytowań własnych publikacji naukowych w roku ubiegłym. Laureatem został dr hab. Tomasz Skoczylas, profesor uczelni z Wydziału Lekarskiego.

(not. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska