Robot operuje też płuca

Pierwsze operacje torakochirurgiczne (w obrębie klatki piersiowej) z asystą robota da Vinci wykonali lekarze ze szpitala przy al. Kraśnickiej. Tym samym Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej, działające w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, poszerza swoje możliwości leczenia a pacjenci zyskują dostęp do zaawansowanych technik leczenia schorzeń płuc i śródpiersia.

Dotychczas robot da Vinci był tu wykorzystywany w trzech zakresach: urologii, chirurgii oraz ginekologii. Pierwsze zabiegi w nowym zakresie torakochirurgii zostały przeprowadzone przez doświadczonego torakochirurga, dra n. med. Mariusza Kędrę. Była to m.in. anatomiczna lobektomia – zaawansowana procedura chirurgiczna polegająca na precyzyjnym usunięciu całego płata płuca wraz z towarzyszącymi węzłami chłonnymi.

– Wprowadzenie robota da Vinci do operacji torakochirurgicznych to znaczący postęp w leczeniu naszych pacjentów. Możliwość dotarcia do trudno dostępnych części klatki piersiowej bez dużych nacięć lub rozwierania żeber przyczynia się do zmniejszenia urazu tkanek i szybszego powrotu do zdrowia. Pacjenci krócej przebywają w szpitalu i szybciej wracają do codziennej aktywności.Pierwszy zoperowany przez nas pacjent z guzem nowotworowym płata dolnego płuca lewego po trzech dniach był już w domu – podkreśla dr n. med. Kędra, który w swojej karierze wykonał ponad 8 tysięcy zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, w tym operacje płuc metodami małoinwazyjnymi

Zastosowanie robota da Vinci w torakochirurgii umożliwia wykonywanie złożonych procedur, które dotychczas wymagały bardziej inwazyjnych metod. Z pomocą robota chirurdzy mogą przeprowadzać skomplikowane operacje w obrębie klatki piersiowej, takie jak anatomiczne resekcje płuc (np. lobektomie, czyli usunięcia płata płuca, czy segmentektomie, polegające na usunięciu mniejszego fragmentu płuca), które są kluczowe w leczeniu nowotworów płuc. Robot da Vinci jest również wykorzystywany do usuwania guzów śródpiersia (np. grasicy w przypadku miastenii), a także w leczeniu schorzeń przełyku.

aa