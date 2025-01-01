Dyplomy na koniec studiów

Uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego, także techników dentystycznych, higienistek i elektroradiologów odbyło się w sobotę 18 października 2025 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dyplomy odebrało około 190 absolwentów. Dla trzech osób które ukończyły wydział lekarsko dentystyczny z wynikiem celującym wiceprezes ORL Dariusz Samborski i sekretarz ORL Jacek Szkutnik złożyli gratulacje i ufundowane przez LIL upominki. Trójka prymusów to: Sebastian Trochim, Igor Dymura i Katarzyna Prostak.

