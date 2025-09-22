Zlikwidować lejkowatą klatkę piersiową

W wakacje lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wykonują operacje u młodzieży z lejkowatą klatką piersiową. To jedna z najczęstszych deformacji tego obszaru (w populacji na 300–400 zdrowych przypada jeden chory), nierzadko znalezienie właściwego leczenia zajmuje pacjentom nawet kilka lat.

O efektach takich operacji mówiono na spotkaniu z młodymi pacjentami i ich rodzinami, a także lekarzami Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej USK Nr 4 w Lublinie, które odbyło się w piątek 26 września w sali konferencyjnej na parterze Bloku Operacyjnego USK Nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8.

Oddział od lat 80. zajmuje się operacjami naprawczymi szewskiej i kurzej klatki piersiowej oraz różnych innych wad złożonych. Początkowo stosowana tu była metoda Ravitcha; latach 90. wdrożono nowoczesną, małoinwazyjną metodę Nussa opartą o stabilizację przy użyciu płyty zakładanej na drodze wideotorakoskopii. Zabieg pozwala polepszyć samopoczucie i komfort życia pacjentów, tłumaczył Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej dr hab. n. med. Marek Sawicki.

Fot. Iwona Burdzanowska i Łukasz Głaczkowski