Młodzi odebrali prawo wykonywania zawodu

Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu, która odbyła się w sobotę 27 września zgromadziła w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ponad 300 młodych lekarzy i lekarzy dentystów a także ich bliskich, rodziny i przyjaciół.

Otrzymanie Prawa Wykonywania zawodu to symboliczny i oficjalny początek samodzielnej drogi zawodowej lekarzy, oznaka przynależności do samorządu lekarskiego i pełna odpowiedzialność za pacjenta, podkreślał prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Leszek Buk witając nowych członków Lubelskiej Izby Lekarskiej.

– Dzisiaj otrzymujecie klucz do zawodu, kariery i dalszego rozwoju. Przez ostatnie lata życie organizowała Wam uczelnia, ale teraz to się skończyło. Sami będziecie codziennie zdawać egzamin z bycia lekarzem. Niech pomaga Wam w tym Kodeks Etyki Lekarskiej, który nie mówi jak leczyć ale jak być lekarzem i godnie wykonywać ten piękny zawód – mówił Leszek Buk.

Wiceprezes ORL Grzegorz Pietras przedstawił zebranym w obszernej prezentacji historię i rolę jaką pełni samorząd lekarski skupiony w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, która liczy ponad 11 tysięcy członków.

Następnie młodzi lekarze odbierali swoje prawo wykonywania zawodu. Dokument wręczali: prezes ORL Leszek Buk, wiceprezes ORL Grzegorz Pietras i wiceprezes ORL Monika Bojarska-Łoś. Lekarze dentyści prawo wykonywania zawodu odebrali z rąk wiceprezesa ORL Dariusza Samborskiego, sekretarza ORL Jacka Szkutnika.

W czasie uroczystości młodzi otrzymali nie tylko prawo wykonywania zawodu i imienne pieczątki ale także najnowszą wersję Kodeksu Etyki Lekarskiej i interesujące pozycje książkowe. Na zakończenie po części oficjalnej wysłuchano koncertu Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej, na uczestników czekał też poczęstunek.

