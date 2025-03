Szpitale „uszyte na miarę”

Taki jest plan: powiatowe placówki odpowiadające na potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności. Szefowa resortu zdrowia w poniedziałek 17 marca rozmawiała w Lublinie z dyrektorami powiatowych szpitali w naszym regionie i lokalnymi władzami.

– Bardzo ważne jest dla mnie, by szpitale powiatowe były w dobrej kondycji finansowej, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy szpital powiatowy jest szpitalem „uszytym na miarę”, na miarę potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności – mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna, która spotkała się ze starostami oraz dyrektorami powiatowych placówek z województwa lubelskiego.

Zebrani dyskutowali między innymi o ustawie, mającej dać szpitalom większą elastyczność.

– Chodzi np. o to, by szpitale przekształcały swoje oddziały, nie wypadając jednocześnie z sieci, tzn. by nadal mogły liczyć na ryczałt z Narodowego Funduszu Zdrowia – to jedna kwestia. Druga dotyczy tego, że dwa różne powiaty, a więc różne jednostki samorządu terytorialnego, mogą wspólnie prowadzić szpital. Łatwiej jest zarządzać, jeśli np. dwa powiaty porozumieją się i w jednym szpitalu będzie działał oddział ginekologiczno-położniczy, w drugim być może tylko ginekologiczny, bo rodzi się tam mniej dzieci. Opieka całodobowa, dyżur położnej, karetka pogotowia, muszą być jednak zapewnione, by kobieta, która nagle znajdzie się w szpitalu, została zaopiekowana – zaznaczała minister na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

– Szpitale powiatowe są w trudnej sytuacji. Demografia jest nieubłagana – społeczeństwo się starzeje, a my potrzebujemy więcej oddziałów opieki długoterminowej. Dlatego cieszę się, że aż dziesięć placówek z województwa lubelskiego otrzymało dotację z Krajowego Planu Odbudowy właśnie na tworzenie opieki długoterminowej i geriatrycznej – dodała minister Izabela Leszczyna cytowana w komunikacie UWL.

Nawiązała do informacji z 8 marca, kiedy ogłoszono kwoty wsparcia.

SPZOZ w Świdniku otrzyma 7,8 mln zł na rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Szpital Powiatowy w Łęcznej – niemal 16 mln zł. SPZOZ we Włodawie (ponad 11,5 mln zł), SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim (ponad 18 mln zł), SPZOZ w Hrubieszowie (ponad 8 mln zł), SPOZ nr 1 w Bełżycach (ponad 17 mln zł), SPZOZ w Szczebrzeszynie (niemal 13 mln zł), SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim (ponad 12,5 mln), Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim (ponad 7,4 mln zł) oraz Zamojski Szpital Niepubliczny (ponad 9 mln zł).

(oprac. jkg)

Fot. UWL