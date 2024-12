Żywica hamuje próchnicę

Po około pięciu latach badań, naukowcy opracowali substancję o konsystencji żywicy, która pozwala na leczenie początkowych stadiów próchnicy. Preparat stomatologiczny ma zahamować jej rozwój, tak by nie doszło do powstania ubytków.

Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Politechniką Śląską opracowali preparat stomatologiczny, który umożliwia bezbolesne i minimalnie inwazyjne leczenie początkowych stadiów próchnicy zębów.

Infiltrant został zaprojektowana z myślą o skutecznej profilaktyce i leczeniu zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Działa on poprzez wnikanie w zmienione próchnicowo tkanki zęba, co pozwala zahamować rozwój próchnicy na wczesnym etapie – tzw. białej plamy – zanim dojdzie do powstania ubytku. Preparat wykazuje właściwości bakteriostatyczne, ograniczając namnażanie się drobnoustrojów odpowiedzialnych za rozwój chorób jamy ustnej.

Trwają testy kliniczne oraz rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi w celu wdrożenia infiltrantu do powszechnego użytku. Twórcy projektu zapowiadają, że jego wprowadzenie będzie tańsze niż tradycyjne metody leczenia, co może przyczynić się do szerszego dostępu do nowoczesnej terapii w gabinetach stomatologicznych – także tych, które współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl

(oprac. jkg)