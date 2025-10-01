Trzy dni o immunologii

Trzydniowa seria spotkań i wykładów – 29.09-1.10.2025 – z udziałem prof. Alaina Fischera – światowej sławy pediatry i immunologa klinicznego z Francji, którego osiągnięcia w zakresie immunologii klinicznej, terapii genowej i zdrowia publicznego mają fundamentalne znaczenie dla współczesnej medycyny – odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Prof. Fischer od wielu lat prowadzi przełomowe badania nad pierwotnymi niedoborami odporności, a jego dorobek obejmuje ponad 900 publikacji, setki wystąpień konferencyjnych oraz liczne prestiżowe wyróżnienia. W 1999 roku wraz z zespołem przeprowadził pierwszą na świecie kliniczną terapię genową u dzieci z wrodzonym niedoborem odporności SCID. Był m.in. przewodniczącym komitetu ds. strategii szczepień przeciwko SARS-CoV-2 we Francji oraz Francuskiej Akademii Nauk (2022–2024).

Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty. Spotkania odbywają się w języku angielskim. Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu Visting Professors in Lublin.

Opr. aa