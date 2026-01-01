Salon Fotografii w LIL

Wernisaż wystawy podsumowujący trzynastą edycję Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy odbył się w minioną sobotę 7 lutego w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

Wernisaż otworzył szef Komisji Kultury LIL Dariusz Hankiewicza i wiceprezes ORL Monika Bojarska- Łoś a także prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) Paweł Znamierowski.

Na wystawie można obejrzeć zdjęcia, które nadesłało aż 100 uczestników z 15 krajów. Wpłynęły 704 fotografie w trzech kategoriach – zabawa/radość/szczęście, temat wolny oraz fotografia medyczna. Jury przyznało 50 nagród 42. laureatom, w tym 20. z Polski i 22. z zagranicy.

PhotoArtMedica to wyjątkowe wydarzenie kulturalne organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie już od lat łączy świat medycyny i sztuki, prezentując bogactwo talentów i wrażliwości zawodów medycznych.

Wystawę w LIL można oglądać do 6 marca br.

