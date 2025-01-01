Schron z zapleczem medycznym

Prawie 40 milionów na podziemny parking i schron z zapleczem medycznym otrzymał szpital w Łęcznej. To wyjątkowa inwestycja o strategicznym znaczeniu dla całego regionu. Przy szpitalu zbudowany zostanie podziemny parking o powierzchni ponad 6 tys. mkw. W czasie pokoju będzie pełnił funkcję parkingu i magazynu, a w sytuacjach zagrożenia stanie się miejscem schronienia i ewakuacji, z zapleczem pozwalającym na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pieniądze na budowę parkingu i miejsca schronienia pochodzą z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-26.

Obiekt będzie miał 6270 mkw., z czego 4950 mkw. zajmie przestrzeń parkingowa i schronowa, a 1320 mkw. – część magazynowo-medyczna wyposażona m.in. w sale zabiegowe, opatrunkowe, intensywnego nadzoru, sterylizatornię oraz magazyn łóżek.

