O historii na zdjęciach

O historii lubelskiej uczelni medycznej opowiada prezentowana od piątku 19 września na Placu Litewskim w Lublinie wystawa jubileuszowej, którą przygotowano z okazji 75-lecia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Początek historii Uniwersytetu Medycznego sięga 23 października 1944 roku, kiedy powstał Wydział Lekarski na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Był on pierwszą w Polsce państwową uczelnią stworzoną po zakończeniu II wojny światowej. Po odłączeniu się od UMCS uczelnia działała jako Akademia (Lekarska) Medyczna (1950-2008), od 2008 roku już jako Uniwersytet.

Prezentowana ekspozycja to 32 plansze ukazujące historię, osiągnięcia i współczesną działalność uczelni – od pierwszych lat kiedy uczelnia była częścią UMCS-u, przez kolejne dekady rozwoju naukowego i klinicznego, aż po obecne najnowsze kierunki badań i kształcenia.

W otwarciu wystawy uczestniczył prof. Jarogniew Łuszczki, prorektor ds. nauki, który podkreślił, że ekspozycja jest nie tylko podsumowaniem dorobku minionych dekad, ale także spojrzeniem w przyszłość i zaproszeniem do wspólnego świętowania jubileuszu.

Wystawę można oglądać na Placu Litewskim od 19 września do 2 października 2025 r.

aa