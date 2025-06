Matematyczne plany naświetlania

Ułatwienie pracy lekarzy i szybszy proces leczenia. To zalety nowej metody jednoczesnego tworzenia wielu planów naświetlania pacjenta. Opracowali ją naukowcy z Polski i Hiszpanii.

Naukowcy opracowali metodę jednoczesnego tworzenia wielu planów napromieniania pacjenta w jednym cyklu planistycznym. Zaproponowana metoda umożliwia skrócenie czasu przygotowania ostatecznego planu napromieniania pacjenta.

– W jednym cyklu onkolog otrzyma kilka planów napromieniania. To pozwoli dobrać najkorzystniejszą wersję i jednocześnie skróci proces przygotowania planu, kluczowego ze względu na dobro pacjenta. Jest to również ułatwienie dla osób zaangażowanych w proces przygotowania leczenia – opisuje prof. Ignacy Kaliszewski z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Naukowcy z instytutu, wspólnie z badaczami z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie i hiszpańskiego Uniwersytetu w Almerii stworzyli zespół zajmujący się tym zagadnieniem. Jak tłumaczą, obecnie używane w szpitalach onkologicznych komercyjne systemy planowania naświetlań generują jeden plan naświetlania dla jednego cyklu leczenia.

– Onkolog, gdy dostaje plan naświetlania od planisty, czasami poprawia go ze względów medycznych i fizyk medyczny przygotowuje go ponownie. To wydłuża cały proces – dodaje profesor z placówki, która zajmuje się zastosowaniem metod matematycznych, obliczeniowych do wszelkiego rodzaju modelowania zagadnień społecznych, ekonomicznych, rolniczych, a także związanych z ochroną zdrowia.

Więcej o metodzie testowanej w Zakładzie Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, w serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

(oprac. jkg)